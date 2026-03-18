Офицер имеет право уволиться из ВСУ после завершения контракта

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Разница в увольнении мобилизованных и контрактников

Военнослужащие, которые проходят военную службу в ВСУ во время полномасштабной войны, попадают туда несколькими путями. С одной стороны, это мобилизация (как принудительная, так и добровольная), с другой, это подписание определенного срочного контракта.

Если мобилизованные граждане должны служить до момента объявления демобилизации, или до появления личных оснований для увольнения, то у военнослужащего контрактной службы ситуация с увольнением из армии принципиально отличается.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу по контракту. Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться из рядов ВСУ после завершения контракта. Военный отметил, что он имеет офицерское звание.

Влияние офицерского звания на увольнение по окончании контракта

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что право на увольнение у такого гражданина есть. И тот факт, офицер он или рядовой, не имеет значения, по крайней мере, так говорит закон.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии: "Увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу) в случае окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения". Другой юрист, Владислав Дерий, напомнил важный нюанс в процессе увольнения: "Вы можете уволиться с военной службы, если за три месяца до окончания контракта подадите рапорт об увольнении".

Вместе с тем, добавил Дерий, даже после увольнения бывшего военного могут мобилизовать. Юрист объяснил, что надо сделать после увольнения офицера: "Имейте в виду, что Вы должны будете в течение 5 дней обратиться в ТЦК и стать на воинский учет военнообязанных. Но, если у Вас не будет оснований для отсрочки согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Вас могут сразу мобилизовать".

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", предельный возраст для увольнения во время особого положения составляет 60 лет для рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава. Для высшего офицерского состава это возраст увеличен до 65 лет.

Бывшие срочники должны были обращаться в ТЦК для постановки на учет военнообязанных. В территориальном центре их должны были внести в "Оберіг" и предоставить отсрочку на 12 месяцев. Одновременно им выдавали мобилизационное распоряжение с необходимостью прибыть через 12 месяцев для прохождения военной службы в конкретной воинской части и на конкретной должности.