В ЦПД опровергли фейк о начале мобилизации женщин в Украине
В сети начали распространяться манипулятивные сообщения о том, что закупка первой партии женских бронежилетов для ВСУ якобы свидетельствует о "начале отправки украинок на фронт". Однако на самом деле такое утверждение является фейком.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Почему сообщения о женской мобилизации являются фейком
Как пояснили в ЦПД, выдача 2000 анатомических бронежилетов боевым подразделениям — это решение давней проблемы обеспечения женщин-военнослужащих, поскольку до этого они были вынуждены использовать мужскую амуницию.
"Раньше военнослужащие-женщины были вынуждены использовать мужскую амуницию, которая не учитывала особенности женского тела, сковывала движения и могла наносить вред здоровью", — говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации добавили, что на данный момент в украинской армии служат около 75 тысяч женщин, и из них более 20 тысяч выполняют задачи на боевых должностях.
Поэтому обеспечение их качественным и удобным снаряжением является нормальной практикой. Следовательно, речь идет не о «подготовке к мобилизации", а о заботе о безопасности и здоровье тех женщин, которые являются действующими военнослужащими.
Подводя итог, в центре подчеркнули, что служба женщин остается добровольной, а РФ намеренно пытается распространить фейк.
«Российская пропаганда намеренно искажает базовые меры по обеспечению войск, чтобы создать ложное впечатление, будто в Украине «закончились мужчины». Служба женщин в Силах обороны была и остается исключительно добровольной», — говорится в публикации.
Как сообщали Новости.LIVE, в Украине обновили правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Отныне учебные заведения автоматически передают данные выпускниц в ТЦК.
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