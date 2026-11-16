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Главная Мобилизация В ТЦК рассказали, как вернуться в армию после СОЧ

В ТЦК рассказали, как вернуться в армию после СОЧ

Ua ru
16 ноября 2026 04:30
Как вернуться на службу после СЗЧ — разъяснение ТЦК
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Украине завершилась упрощенная программа возвращения из СОЧ, и в настоящее время этот процесс проходит в обычном порядке. В связи с этим у граждан могут возникать вопросы: куда обращаться, чтобы вернуться на службу, что происходит после прибытия в батальон резерва и что будет с уголовным делом.

Ответы на эти вопросы озвучили в Ивано-Франковском ТЦК и СП, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост в Facebook.

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Как вернуться на службу после СОЧ

В ТЦК пояснили, что в первую очередь военнослужащему необходимо обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ — Центральное или территориальное управление либо в один из зональных отделов ВСП. Там ему сообщат, в какой батальон резерва можно прибыть для дальнейшего прохождения службы.

По прибытии в такое подразделение командир батальона оформляет военнослужащего, определяет для него задачи и уточняет необходимые сведения относительно уголовного производства. Кроме того, о возвращении военнослужащего сообщают в воинскую часть, которую он ранее покинул.

Если командир боевой воинской части дал письменное согласие на дальнейшее прохождение службы в этом подразделении, оно также принимается во внимание при принятии решения о дальнейшем направлении военнослужащего.

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Отдельно предусмотрена возможность урегулировать вопрос уголовной ответственности. В частности, военнослужащий, впервые совершивший преступление против военной дисциплины в условиях военного положения, может подать ходатайство, в котором выразить намерение вернуться к исполнению воинского долга. Если соблюдены установленные законом требования и получено письменное согласие командира, суд может освободить его от уголовной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

Як військовому повернутися на службу після СЗЧ
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные, добровольно вернувшиеся на службу после самовольного отсутствия или дезертирства, не могут быть сразу задействованы в боевых задачах. Прежде всего должны быть выполнены определенные условия.

Также мы писали, что мобилизованные граждане, проходящие БЗВП, уже являются полноценными военнослужащими в звании "рекрут ". Поэтому побег в таком случае будет расценен как самовольное отсутствие.

армия мобилизация ТЦК и СП СОЧ военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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