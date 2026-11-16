Як повернутися на службу після СЗЧ - пояснення ТЦК

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Україні завершилась спрощена програма повернення із СЗЧ і наразі цей процес відбувається за загальним порядком. У зв'язку з цим у громадян може виникати питання, куди звертатися, щоб повернутися на службу, що відбувається після прибуття до батальйону резерву і що буде з кримінальною справою.

Відповідь на ці запитання озвучили в Івано-Франківському ТЦК та СП, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у Facebook.

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Як повернутися на службу після СЗЧ

У ТЦК пояснили, що насамперед військовослужбовцю необхідно звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ — Центрального або територіального управління чи одного із зональних відділів ВСП. Там йому повідомлять, до якого батальйону резерву можна прибути для подальшого проходження служби.

Після прибуття до такого підрозділу командир батальйону оформлює військовослужбовця, визначає для нього завдання та уточнює необхідні відомості щодо кримінального провадження. Крім того, про повернення військовослужбовця повідомляють військову частину, яку він раніше залишив.

Якщо командир бойової військової частини надав письмову згоду на подальше проходження служби в цьому підрозділі, її також беруть до уваги під час ухвалення рішення про подальше направлення військовослужбовця.

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Окремо передбачена можливість врегулювати питання кримінальної відповідальності. Зокрема, військовослужбовець, який уперше вчинив СЗЧ в умовах воєнного стану, може подати клопотання, у якому висловити намір повернутися до виконання військового обов'язку. Якщо дотримано встановлених законом вимог і отримано письмову згоду командира, суд може звільнити його від кримінальної відповідальності відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові, які добровільно повернулися на службу після СЗЧ або дезертирства, не можуть бути одразу залучені до бойових завдань. Насамперед мають бути виконані певні умови.

Також ми писали, що мобілізовані громадяни, які проходять БЗВП, вже є повноцінними військовими хв званням "рекрут". Тому втеча у такому випадку буде розцінена як СЗЧ.