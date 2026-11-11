Студенты. Иллюстративное фото: nung.edu.ua

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, поэтому военнообязанных граждан продолжают призывать на военную службу. В настоящее время украинские студенты, как и прежде, имеют право на отсрочку, чего нельзя сказать о студентах заочной формы обучения. В частности, их не освобождают от службы только на основании обучения, поэтому они могут быть призваны в ряды Сил обороны Украины на общих основаниях, если у них нет других законных оснований для отсрочки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.

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Могут ли мобилизовать студентов, обучающихся заочно

В ТЦК пояснили, что согласно закону право на отсрочку предусмотрено для лиц, получающих профессиональное, предвысшее и высшее образование. Однако важный момент заключается в том, что они должны учиться по дневной или дуальной форме и получать уровень образования, превышающий ранее полученный, с соблюдением установленной законом последовательности.

Таким образом, право на отсрочку по причине обучения имеют:

студенты профессиональных, специализированных предвысших и высших учебных заведений, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие более высокий уровень образования;

аспиранты;

докторанты;

лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

В то же время есть учащиеся, которые подлежат мобилизации даже несмотря на обучение. Среди них:

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студенты заочной формы обучения;

студенты вечерней формы обучения;

те, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже имеется, и не соответствует требованиям законодательства относительно последовательности получения образования (условно, если лицо уже имеет диплом бакалавра и поступило на заочную форму магистратуры, сам факт обучения не дает ей права на отсрочку).

"Важно: отсутствие права на отсрочку по причине обучения не означает автоматического призыва. У человека могут быть другие предусмотренные законом основания для отсрочки — например, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья", — резюмировали в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, студентам в случае перевода в другой вуз после отчисления с первого курса может быть отказано в отсрочке со стороны ТЦК. Однако отсутствие диплома подтверждает соблюдение последовательности образования, поэтому в случае отказа в отсрочке это решение необходимо обжаловать через ЦНАП или подать иск против Минобороны.

Также мы писали о том, как военнослужащему законно сдать экзамены в вузе, если сессия проходит во время службы.