В ТЦК рассказали, подлежат ли мобилизации студенты-заочники
В Украине продолжается военное положение и мобилизация, поэтому военнообязанных граждан продолжают призывать на военную службу. В настоящее время украинские студенты, как и прежде, имеют право на отсрочку, чего нельзя сказать о студентах заочной формы обучения. В частности, их не освобождают от службы только на основании обучения, поэтому они могут быть призваны в ряды Сил обороны Украины на общих основаниях, если у них нет других законных оснований для отсрочки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.
Могут ли мобилизовать студентов, обучающихся заочно
В ТЦК пояснили, что согласно закону право на отсрочку предусмотрено для лиц, получающих профессиональное, предвысшее и высшее образование. Однако важный момент заключается в том, что они должны учиться по дневной или дуальной форме и получать уровень образования, превышающий ранее полученный, с соблюдением установленной законом последовательности.
Таким образом, право на отсрочку по причине обучения имеют:
- студенты профессиональных, специализированных предвысших и высших учебных заведений, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие более высокий уровень образования;
- аспиранты;
- докторанты;
- лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
В то же время есть учащиеся, которые подлежат мобилизации даже несмотря на обучение. Среди них:
- студенты заочной формы обучения;
- студенты вечерней формы обучения;
- те, кто получает образование того же или более низкого уровня, чем уже имеется, и не соответствует требованиям законодательства относительно последовательности получения образования (условно, если лицо уже имеет диплом бакалавра и поступило на заочную форму магистратуры, сам факт обучения не дает ей права на отсрочку).
"Важно: отсутствие права на отсрочку по причине обучения не означает автоматического призыва. У человека могут быть другие предусмотренные законом основания для отсрочки — например, по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья", — резюмировали в ТЦК.
Как сообщали Новини.LIVE, студентам в случае перевода в другой вуз после отчисления с первого курса может быть отказано в отсрочке со стороны ТЦК. Однако отсутствие диплома подтверждает соблюдение последовательности образования, поэтому в случае отказа в отсрочке это решение необходимо обжаловать через ЦНАП или подать иск против Минобороны.
Также мы писали о том, как военнослужащему законно сдать экзамены в вузе, если сессия проходит во время службы.