В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Фото: соцсети

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии, однако военнообязанные не спешат добровольно проходить военную службу. В ТЦК и СП придумали способ, как мобилизовать как можно больше граждан.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал в эфире телемарафона.

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В настоящее время существуют категории военнообязанных, имеющих бронь от мобилизации, однако в Украине часто злоупотребляют этим.

Например, в учебных заведениях увеличилось количество абитуриентов, решивших получить и третье, и десятое образование.

По словам Тимочко, отсрочка от мобилизации на основании вступления в ЗВО - это "законная" коррупция.

В то же время, бронированием от армии злоупотребляют и в торгово-развлекательных центрах. Там на должности грузчика могут находиться около четырех-пяти человек, однако они работают на 0,25 ставки. Это не полная рабочая смена, а такие работники не очень-то загружены работой.

Поэтому Тимочко предлагает для эффективной мобилизации использовать реестр избирателей.

Он пояснил, что этот реестр "наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, ведь демонстрирует — кто и где голосовал в свое время".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения в проведении мобилизации в Украине.

Кроме того, мы писали, что в настоящее время в Украине лица, получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от службы в рядах Вооруженных сил Украины. Однако Президент Украины предложил внести изменения в закон. Согласно им, студенты вузов не подлежат отсрочке от мобилизации.