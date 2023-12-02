Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин arrow

В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

2 декабря 2023 17:49
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Фото: соцсети
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине идет общая мобилизация в ряды армии, однако военнообязанные не спешат добровольно проходить военную службу. В ТЦК и СП придумали способ, как мобилизовать как можно больше граждан.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

ТЦК нашли способ, как увеличить количество мобилизованных

В настоящее время существуют категории военнообязанных, имеющих бронь от мобилизации, однако в Украине часто злоупотребляют этим.

Например, в учебных заведениях увеличилось количество абитуриентов, решивших получить и третье, и десятое образование.

По словам Тимочко, отсрочка от мобилизации на основании вступления в ЗВО - это "законная" коррупция.

В то же время, бронированием от армии злоупотребляют и в торгово-развлекательных центрах. Там на должности грузчика могут находиться около четырех-пяти человек, однако они работают на 0,25 ставки. Это не полная рабочая смена, а такие работники не очень-то загружены работой.

Поэтому Тимочко предлагает для эффективной мобилизации использовать реестр избирателей.

Он пояснил, что этот реестр "наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию, ведь демонстрирует — кто и где голосовал в свое время".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения в проведении мобилизации в Украине.

Кроме того, мы писали, что в настоящее время в Украине лица, получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от службы в рядах Вооруженных сил Украины. Однако Президент Украины предложил внести изменения в закон. Согласно им, студенты вузов не подлежат отсрочке от мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме