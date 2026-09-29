Мобилизация в Украине — где работают призывные работники

Очередь людей. Фото: Новини.LIVE

Министр экономики Александр Кравченко сообщил, что в настоящее время в Украине около 1,4 млн военнообязанных граждан имеют отсрочку от мобилизации. По его словам, в основном такие люди работают в следующих сферах: перерабатывающая промышленность, транспорт и логистика, торговля, энергетика и сельское хозяйство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью министра для Forbes Ukraine.

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В каких отраслях больше всего забронированных

По информации Минэкономики, наибольшее количество забронированных работников сосредоточено в пяти отраслях:

перерабатывающая промышленность — примерно 20%;

транспорт и логистика — 12%;

торговля — 10%;

энергетика — 9%;

аграрный сектор — 8%.

Министр Кравченко отметил, что соотношение забронированных работников в различных сферах формируется с учетом количества экономически активных предприятий, места их расположения и расстояния от зон боевых действий. Кроме того, учитывается структура работников по полу.

Уровень заработной платы на критически важных предприятиях

Как отметил министр, введение требования относительно уровня заработной платы для резервирования работников повлияло на оплату труда в критически важных компаниях.

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За два года средний размер заработной платы на таких предприятиях вырос с 14 200 до 26 тысяч гривен.

В министерстве подчеркивают, что повышение зарплат способствовало и увеличению поступлений в бюджет. Дополнительно было получено более 157 млрд гривен, в частности за счет роста отчислений в Пенсионный фонд.

В то же время в ведомстве отметили, что во время проведения волн снятия бронирования количество работников, мобилизованных после потери бронирования, оставалось незначительным.

Как сообщали Новини.LIVE, в условиях военного положения граждане Украины должны проходить военно-медицинскую комиссию раз в год. Однако для оформления отсрочки или бронирования проходить ВМК, как правило, не требуется.

Также мы писали, имеют ли руководители критически важных предприятий законное право инициировать отмену отсрочки от мобилизации для своих работников.