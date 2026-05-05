Реформа мобілізації в Україні: боєць дав пораду військовозобов'язаним

Сергій Гнезділов. Фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Реформа мобілізації в Україні навряд чи відбудеться найближчим часом. Людям варто користуватися системою рекрутингу. У такому разі вони зможуть самостійно обрати підрозділ, у якому проходитимуть службу.

Про це в ефірі "Київ24" повідомив військовослужбовець Сергій Гнезділов, передає Новини.LIVE.

Думка військового щодо реформи мобілізації

Боєць зазначив, що в Україні наразі триває кровопролитна війна. Росіяни хочуть знищити українців, тому держава нікого не збирається переконувати.

"Навіть якщо президент чи міністр оборони заявляє вам, що завтра відбудеться реформа мобілізації та всі із квіточками підуть у перший клас, цього не відбудеться", — заявив Гнезділов.

На його думку, держава наразі може лише примусово мобілізувати своїх громадян, переконуючи їх у тому, що вони мають захищати Батьківщину. Кожному громадянину варто самому подумати, що можна зробити, аби максимально себе убезпечити. Рекрутинг є найбільш оптимальним рішенням.

Читайте також:

"Якщо він (військовозобов'язаний, — Ред.) йтиме вулицею і його зупинить ТЦК і він потрапить у неприємну ситуацію, йому буде вже пізно згадувати про мої слова. Поки є час, подумайте над цим і убезпечте себе і свою родину", — закликав Гнезділов.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на соціолога Андрія Єременка повідомляв, якою має бути реформа ТЦК в Україні. Йдеться про повну перебудову структури військкомату. Має бути інший формат взаємодії з людьми.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову Антикорупційної ради при Міноборони України Юрія Гудименка писав, що працівники ТЦК та СП можуть почати перевіряти спортзали. Серед прихильників активного способу життя шукатимуть військовозобов'язаних. В оборонному відомстві вважають, що деякі громадяни, маючи бронювання, не працюють, а проводять час у спортзалах.