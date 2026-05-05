Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Реформа мобілізації в Україні: боєць дав пораду військовозобов'язаним

Реформа мобілізації в Україні: боєць дав пораду військовозобов'язаним

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 04:30
Реформа мобілізації в Україні: боєць дав пораду військовозобов'язаним
Сергій Гнезділов. Фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Реформа мобілізації в Україні навряд чи відбудеться найближчим часом. Людям варто користуватися системою рекрутингу. У такому разі вони зможуть самостійно обрати підрозділ, у якому проходитимуть службу.

Про це в ефірі "Київ24" повідомив військовослужбовець Сергій Гнезділов, передає Новини.LIVE.

Думка військового щодо реформи мобілізації 

Боєць зазначив, що в Україні наразі триває кровопролитна війна. Росіяни хочуть знищити українців, тому держава нікого не збирається переконувати.

"Навіть якщо президент чи міністр оборони заявляє вам, що завтра відбудеться реформа мобілізації та всі із квіточками підуть у перший клас, цього не відбудеться", — заявив Гнезділов.

На його думку, держава наразі може лише примусово мобілізувати своїх громадян, переконуючи їх у тому, що вони мають захищати Батьківщину. Кожному громадянину варто самому подумати, що можна зробити, аби максимально себе убезпечити. Рекрутинг є найбільш оптимальним рішенням. 

Читайте також:

"Якщо він (військовозобов'язаний, — Ред.) йтиме вулицею і його зупинить ТЦК і він потрапить у неприємну ситуацію, йому буде вже пізно згадувати про мої слова. Поки є час, подумайте над цим і убезпечте себе і свою родину", — закликав Гнезділов. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на соціолога Андрія Єременка повідомляв, якою має бути реформа ТЦК в Україні. Йдеться про повну перебудову структури військкомату. Має бути інший формат взаємодії з людьми.

Також Новини.LIVE з посиланням на голову Антикорупційної ради при Міноборони України Юрія Гудименка писав, що працівники ТЦК та СП можуть почати перевіряти спортзали. Серед прихильників активного способу життя шукатимуть військовозобов'язаних. В оборонному відомстві вважають, що деякі громадяни, маючи бронювання, не працюють, а проводять час у спортзалах.

мобілізація військовослужбовці Рекрутинг
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації