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В Украине 70% военнообязанных потеряют отсрочку от мобилизации — детали

16 апреля 2024 15:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Украине 70% военнообязанных потеряют отсрочку от мобилизации — детали
Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: zhmerynka.city
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада приняла новый законопроект о мобилизации в целом. Так, в Украине 70% военнообязанных потеряют отсрочку от мобилизации.

Об этом заявил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

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Адвокат отметил, что это касается тех лиц, у кого жена или муж имеют третью группу инвалидности и родителей жены или мужа первой и второй группы инвалидности, которые имеют дочь или сына не военнообязанных.

Теперь, если у родителей есть сын и дочь, но последняя находится за границей, мужчина имеет право на отсрочку.

Также в новом законопроекте убрали формулировку "отсутствуют другие трудоспособные лица", которая в законодательстве определяла как лиц, проживающих на территории Украины.

Симутин отметил, что отсрочку потеряют и люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, не являющимися родственниками.

Кроме того, мужчинам со второй и третьей группой инвалидности необходимо будет пройти повторное медицинское освидетельствование. Но если он откажется — инвалидность будет отменена автоматически.

Ранее в Минобороны заявили, что было проведено 23 млн запросов на обновление данных граждан. Кроме того, информация о мужчинах призывного возраста уже зацифрована во всех регионах страны.

Также мы писали, что в законе о мобилизации учли предложение Комитета по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.

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ВВК
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