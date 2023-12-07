Будут ли пожилых людей мобилизовать в ВСУ - правда или фейк

Листовки с агитацией. Фото: torange.biz

По Украине ширится информация, о распространении листовок с агитацией пожилых людей вступать в ряды ВСУ. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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О чем идет речь в листовках

"Ложь: в Киеве раздают агитационные листовки с призывами к престарелым мобилизоваться. Они содержат тексты типа "Ты уже пожил свое — иди на фронт" и номер горячей линии Минобороны, пишут в соцсетях и российских СМИ", — говорится в сообщении.

Между тем в Минобороны Украины отметили, что ведомство не имеет никакого отношения к таким агиткам.

Также там подчеркнули, что цитируемые унизительные призывы к пожилым людям не являются частью мобилизационной кампании в Украине.

"Подобные листовки можно с легкостью изготовить самостоятельно, вероятно, именно это и сделали пропагандисты, чтобы дискредитировать украинские власти", — добавили в Центре.

Напомним, в последнее время повестки на улицах могут вручать даже полицейские или другие работники госучреждений. Однако если они не наделены полномочиями вручения повестки, то они не имеют права этого делать, а от повестки можно отказаться.

Как известно, народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать новые нормы вручения повесток. Таким образом повестки планируют вручать не только лично под подпись военнообязанному лицу, но и через электронную почту и заказным письмом.