Чи будуть людей похилого віку мобілізувати до ЗСУ - правда чи фейк

Листівки з агітацією. Фото: torange.biz

Україною шириться інформація про поширення листівок з агітацією людей похилого віку вступати до лав ЗСУ. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Про що йдеться у листівках

"Брехня: у Києві роздають агітаційні листівки із закликами до людей похилого віку мобілізуватися. Вони містять тексти на кшталт "Ти вже пожив своє — йди на фронт" та номер гарячої лінії Міноборони, пишуть у соцмережах і російських ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Міноборони України наголосили, що відомство не має жодного стосунку до таких агіток.

Також там підкреслили, що цитовані принизливі заклики до людей похилого віку не є частиною мобілізаційної кампанії в Україні.

"Подібні листівки можна з легкістю виготовити самостійно, ймовірно, саме це й зробили пропагандисти, аби дискредитувати українську владу", — додали у Центрі.

Нагадаємо, останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

Додамо, як відомо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема, документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.