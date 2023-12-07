Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Україні "агітують людей похилого віку" мобілізуватися до ЗСУ — деталі нового фейку РФ arrow

В Україні "агітують людей похилого віку" мобілізуватися до ЗСУ — деталі нового фейку РФ

7 грудня 2023 17:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Чи будуть людей похилого віку мобілізувати до ЗСУ - правда чи фейк
Листівки з агітацією. Фото: torange.biz
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Україною шириться інформація про поширення листівок з агітацією людей похилого віку вступати до лав ЗСУ. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Про що йдеться у листівках

"Брехня: у Києві роздають агітаційні листівки із закликами до людей похилого віку мобілізуватися. Вони містять тексти на кшталт "Ти вже пожив своє — йди на фронт" та номер гарячої лінії Міноборони, пишуть у соцмережах і російських ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Міноборони України наголосили, що відомство не має жодного стосунку до таких агіток.

Також там підкреслили, що цитовані принизливі заклики до людей похилого віку не є частиною мобілізаційної кампанії в Україні.

"Подібні листівки можна з легкістю виготовити самостійно, ймовірно, саме це й зробили пропагандисти, аби дискредитувати українську владу", — додали у Центрі.

Нагадаємо, останнім часом повістки на вулицях можуть вручати навіть працівники поліції чи інші працівники держустанов. Однак, якщо вони не наділені повноваженнями вручення повістки, то вони не мають права цього робити, а від повістки можна відмовитись.

Додамо, як відомо, народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема, документ передбачатиме нові норми вручення повісток. Таким чином повістки планують вручати не тільки особисто під підпис військовозобов'язаній особі, а й через електронну пошту та рекомендованим листом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі