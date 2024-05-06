В Украине хотят ввести заочные штрафы для уклонистов — детали

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

В Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. Также Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию в целом законопроект Кабмина №10379, предусматривающий заочные штрафы для уклонистов.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на текст законопроекта.

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Штрафы для уклонистов в Украине

В материале говорится, если мужчина не обновил учетные данные — территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут вынести постановление о наложении штрафа без составления протокола. Это касается и тех лиц, которые не сообщили ТЦК об изменении персональных данных, не явились в повестке дня или иным образом нарушили "мобилизационные" правила.

Для наложения штрафа на уклониста:

ТЦК должен предоставить документы, подтверждающие, что лицо такой вызов получил. Однако в законопроекте не конкретизировано, о каких именно документах идет речь.

Штраф может быть выписан в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.

Штраф для граждан предлагается увеличить до 17-25,5 тыс. гривен.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в Украине появятся новые правила пересечения границы. Это произойдет, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, куда следует обратиться мужчинам, если ТЦК и СП закрыты.