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В Украине может появиться новый статус вместо ограниченно пригодных — о чем идет речь

11 апреля 2024 20:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине может появиться новый статус вместо ограниченно пригодных — о чем идет речь
Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине могут ввести новый статус для военных и военнообязанных вместо "ограниченно пригодных". Людей могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, сооружениях и т.д.

Об этом говорится в материале ВВС.

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Как отмечают журналисты, хотя депутаты и приняли новый закон, в Минобороны еще не разработали новый приказ 402 о ВЛК, а только начинают его разработку. Поэтому у врачей нет критериев, куда отнести ограниченно пригодное — к пригодным или непригодным.

В Департаменте здравоохранения сообщили, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов:

  • непригодные к военной службе с исключением из военного учета;
  • непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • временно непригодные, требующие лечения, отпуска или увольнения;
  • пригодные;
  • пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

При этом отмечается, что категория "пригодных к службе" в определенных частях как раз является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных". Однако, как прилагается, это только предложения.

"Ограниченно годных в Украине тысячи. Это и люди с ранениями, и те, кто восстанавливается после операций, не связанных с выполнением боевых задач, и люди с серьезными проблемами — например, нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом", — говорится в материале.

Отмена ограниченной пригодности изрядно обеспокоила украинских правозащитников. По их словам, промежуточный статус нужен, поскольку люди с болезнями не могут быть такими же подходящими, как здоровые люди, из-за чего у них не получится выполнять боевые задачи без огромных рисков для здоровья.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия.

Также мы объясняли, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

 

 

ВСУ
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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