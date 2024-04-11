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Чи можна відмовитися від мобілізації та які будуть наслідки — адвокат відповів

11 квітня 2024 19:30
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи мають право чоловіки відмовитися від служби в ЗСУ
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком на вулиці. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. У цей період українських військовозобов'язаних чоловіків мобілізують до лав ЗСУ, щоб протистояти ворогу. Проте, не всі чоловіки прагнуть захищати країну від російської агресії на фронті.

Чи можна відмовитися від призову до армії та які за це будуть наслідки, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV

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Відмова від мобілізації — чи є таке право в українців

Як пояснив адвокат, відмовитися від мобілізації можуть лише ті чоловіки, які звільнені від військової служби, мають право на відстрочку або були заброньовані підприємствами, установами організаціями. Це передбачено Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу". 

Проте, інші військовозобов'язані, які бажають відмовитися від призову, мають бути готовими до наслідків. 

"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації", — пояснив Кравець.

Варто зауважити, що в ст. 17 Конституції України йдеться про те, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу

Також ст. 65 визначає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

 

Відмова від мобілізації — чи є таке право в українців
Військовозобов'язаний в територіальному центрі. Фото:  ЧОТЦК та СП/Facebook

Які наслідки відмови від мобілізації

Якщо людина після вручення повістки без поважної причини не з’явилась до ТЦК та СП, то на неї в рамках адміністративної відповідальності буде накладено штраф.

А ті громадяни, які систематично ухиляються від призову, ризикують потрапити за ґрати на строк від 3 до 5 років.

"Але для того, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт ухилення. Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку", — пояснює правознавець.

На його думку, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, потрібно мінімум три зафіксованих факти ухилення від мобілізації.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. 

Нагадаємо, ми писали, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК

Також ми інформували, кого з українців можуть виключити з військового обліку. 

війна
ЗСУ
мобілізація
військовозобов'язані

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