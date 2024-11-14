Минобороны Украины инициирует проверку учреждений, которые проводят ВЛК

Медицинское обследование. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Министерство обороны Украины собирается инициировать проверки учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии (ВВК), используя специальные инспекционные механизмы. Это необходимо для того, чтобы было обеспечено надлежащее исполнение правил мобилизации и медицинских стандартов.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оборотного ведомства Дмитрий Лазуткин.

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Зачем нужны проверки

"Конечно, некоторые вещи нуждаются в проверке. Такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов как таковых, чтобы нарушений не было как явления", — пояснил Лазуткин.

Он добавил, что Минобороны очень чувствительно относится к этому вопросу. По словам спикера, ответственность за нарушение в процессе мобилизационных мероприятий распределяется с учетом этапа, на котором это нарушение произошло.

"Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неправильно вынесен заключение ВВК о пригодности к службе, например, это ответственность ВВК, и реагирование уже должно осуществлять Министерство обороны Украины" , — резюмировал Лазуткин.

Напомним, нардеп Анна Скороход сообщила, что врачи из военно-врачебных комиссий получили указание признавать всех военнообязанных пригодными к службе в армии. По ее словам, медики сами признаются в этом.

Также мы писали, что срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлили до 7 февраля 2025 года. Это означает, что военнообязанных мужчин, не имеющих отсрочки или брони и которых военно-врачебная комиссия признает здоровыми, будут призывать на военную службу в ряды ВСУ. Впрочем, законом есть определенные болезни, которые освобождают от мобилизации, в частности, таковы некоторые болезни нервной системы.