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В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

14 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Міноборони України ініціює перевіркуустанов, які проводять ВЛК
Медичний огляд. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Міністерство оборони України ініціює перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК), використовуючи спеціальні інспекційні механізми. Це необхідно для того, щоб було забезпечено належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оборотного відомства Дмитро Лазуткіна.

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"Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища", — пояснив Лазуткін.

Він додав, що Міноборони дуже чутливо ставиться до цього питання. За словами речника, відповідальність за порушення в процесі мобілізаційних заходів розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення відбулося.

"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України", — резюмував Лазуткін.

Нагадаємо, нардеп Анна Скороход повідомила, що лікарі з військово-лікарських комісій отримали вказівку визнавати всіх військовозобов'язаних придатними до служби в армії. За її словами, медики самі в цьому зізнаються.

Також ми писали, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 7 лютого 2025 року. Це означає, що військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки або броні та яких військово-лікарська комісія визнає здоровими, призиватимуть на військову службу до лав ЗСУ. Втім, законом є визначені хвороби, які звільняють від мобілізації, зокрема, такими є деякі хвороби нервової системи. 

мобілізація Міністерство оборони лікарі війна в Україні ВЛК

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