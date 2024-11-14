Міноборони України ініціює перевіркуустанов, які проводять ВЛК

В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК
Міністерство оборони України ініціює перевірки установ, які проводять військово-лікарські комісії (ВЛК), використовуючи спеціальні інспекційні механізми. Це необхідно для того, щоб було забезпечено належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник оборотного відомства Дмитро Лазуткіна.
Навіщо потрібні перевірки
"Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища", — пояснив Лазуткін.
Він додав, що Міноборони дуже чутливо ставиться до цього питання. За словами речника, відповідальність за порушення в процесі мобілізаційних заходів розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення відбулося.
"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України", — резюмував Лазуткін.
Нагадаємо, нардеп Анна Скороход повідомила, що лікарі з військово-лікарських комісій отримали вказівку визнавати всіх військовозобов'язаних придатними до служби в армії. За її словами, медики самі в цьому зізнаються.
Також ми писали, що термін дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжили до 7 лютого 2025 року. Це означає, що військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки або броні та яких військово-лікарська комісія визнає здоровими, призиватимуть на військову службу до лав ЗСУ. Втім, законом є визначені хвороби, які звільняють від мобілізації, зокрема, такими є деякі хвороби нервової системи.
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