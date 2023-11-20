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В Украине более 100 тысяч мужчин использовали получение высшего образования во избежание мобилизации

20 ноября 2023 06:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине более 100 тысяч мужчин использовали получение высшего образования во избежание мобилизации
Мобилизация студентов в Украине. Фото: 24 канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Чтобы избежать призыва в ВСУ, уклонисти прибегают к разным способам. Одно из самых распространенных — вступление в ЗВО.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

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В новом учебном году доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения выросла до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет.

"Итоги вступительной кампании 2023 года свидетельствуют, что украинские учреждения высшего образования (ЗВО) продолжают массово использовать во избежание мобилизации. Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовались около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 11 тысяч", — говорится в сообщении.

За 2023 год украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В то время как в прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд грн.

"Абсолютным лидером стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, где количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом возросло в 20 раз" , — говорится в расследовании.

Ранее мы рассказывали, можно ли получить отсрочку от мобилизации при язве желудка и какого решения ВЛК следует ожидать.

Кроме того, стало известно, будут ли брать в ряды ВСУ мужчин, у которых инвалид I или II группы один из родителей жены.

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