В Украине открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ — где именно

Мужчина в рекрутинговом центре. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook

В Украине появился еще один центр рекрутинга в ВСУ. Его открыли в Закарпатской области.

Об этом в среду, 1 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в своем Facebook.

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"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии", — написала она.

Отмечается, что центр находится на улице Почтовой, 3 в помещении городского ЦНАПа. Будет работать с 09:00 до 16:00.

Открытие центра рекрутинга в ВСУ. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook.

Наталья Калмыкова отметила, что посетить центр рекрутинга можно анонимно и подчеркнула, что там не раздают повесток. Она добавила, что суть центра — информативная.

"Здесь доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины", — добавила Калмыкова.

Мужчина в новом центре для рекрутинга в ВСУ. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook

Она заявила, что рекрутирование возможно также после получения повести об уточнении данных.

"Это уже 19-й центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране", — написала заместитель министра обороны.

Напомним, 30 апреля первый рекрутинговый центр открылся в Киеве. Там доброволец может самостоятельно избрать себе воинскую часть и должность.

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