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В Украине открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ — где именно

1 мая 2024 20:51
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В Украине открыли еще один центр рекрутинга в ВСУ — где именно
Мужчина в рекрутинговом центре. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Украине появился еще один центр рекрутинга в ВСУ.  Его открыли в Закарпатской области.

Об этом в среду, 1 мая, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в своем Facebook.

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"Сегодня в Ужгороде начал работу новый Центр рекрутинга украинской армии", — написала она.

Отмечается, что центр находится на улице Почтовой, 3 в помещении городского ЦНАПа. Будет работать с 09:00 до 16:00.

Рекрутинг в ВСУ – новый центр появился в Ужгороде
Открытие центра рекрутинга в ВСУ. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook.

Наталья Калмыкова отметила, что посетить центр рекрутинга можно анонимно и подчеркнула, что там не раздают повесток. Она добавила, что суть центра — информативная.

"Здесь доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины", — добавила Калмыкова.

Рекрутинг в ВСУ в Ужгороде – открыли новый центр
Мужчина в новом центре для рекрутинга в ВСУ. Фото: Наталья Калмыкова/Facebook

Она заявила, что рекрутирование возможно также после получения повести об уточнении данных.

"Это уже 19-й центр рекрутинга, открытый в Украине, и вскоре мы откроем таких центров еще больше по всей стране", — написала заместитель министра обороны.

Напомним, 30 апреля первый рекрутинговый центр открылся в Киеве. Там доброволец может самостоятельно избрать себе воинскую часть и должность.

Ранее мы писали, какой список документов требуется для обновления данных в ТЦК.

Как известно, в мае вступает в силу новый закон о мобилизации. Мы рассказывали, что изменится для военнообязанных.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
добровольцы
Рекрутинг

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