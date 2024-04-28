В Украине заработал реестр Оберіг — какая информация о гражданах там содержится

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Иллюстративное фото: 20minut.ua

В Украине начал работу государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Об этом пишет РБК-Украина в воскресенье, 28 апреля.

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Ведение военного учета в Украине

Реестр "Оберіг" призван уменьшить количество ошибок во время ведения военного учета в Украине вследствие человеческого фактора, сделать невозможным любые коррупционные риски и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

Услуги, запущенные на базе реестра:

услуга электронного бронирования военнообязанных граждан;

электронный военный учетный документ — выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина, где он состоит на учете и пригоден ли к службе.

В Минобороны надеются, что таким образом удастся быстрее получить информацию о тех, кто еще не стоит на учете.

Какие данные содержит реестр

В базе данных есть персональные данные обо всех военнообязанных украинцах призывного возраста. Информация в него поступает от работников ТЦК и СП и различных государственных реестров — ГНС, Минюста, Государственной судебной администрации, ГПСУ, Пенсионного фонда.

В реестр вносят следующую информацию о гражданах:

ФИО, дата рождения, пол;

паспортные данные;

индивидуальный налоговый номер;

место жительства;

семейное положение, сведения о членах семьи;

сведения об образовании, специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

Кроме того, в него вносят данные о выезде за границу, номера телефонов, адреса электронной почты, данные о владении иностранными языками, право на владение оружием и реквизиты водительских удостоверений.

В то же время согласие лиц на обработку персональных данных для целей реестра не требуется.

Ранее мы писали, что предусмотрено, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".

Также мы писали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК.