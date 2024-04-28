В Украине заработал реестр Оберіг — какая информация о гражданах там содержится
В Украине начал работу государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.
Об этом пишет РБК-Украина в воскресенье, 28 апреля.
Ведение военного учета в Украине
Реестр "Оберіг" призван уменьшить количество ошибок во время ведения военного учета в Украине вследствие человеческого фактора, сделать невозможным любые коррупционные риски и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.
Услуги, запущенные на базе реестра:
- услуга электронного бронирования военнообязанных граждан;
- электронный военный учетный документ — выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина, где он состоит на учете и пригоден ли к службе.
В Минобороны надеются, что таким образом удастся быстрее получить информацию о тех, кто еще не стоит на учете.
Какие данные содержит реестр
В базе данных есть персональные данные обо всех военнообязанных украинцах призывного возраста. Информация в него поступает от работников ТЦК и СП и различных государственных реестров — ГНС, Минюста, Государственной судебной администрации, ГПСУ, Пенсионного фонда.
В реестр вносят следующую информацию о гражданах:
- ФИО, дата рождения, пол;
- паспортные данные;
- индивидуальный налоговый номер;
- место жительства;
- семейное положение, сведения о членах семьи;
- сведения об образовании, специализации;
- состояние здоровья;
- место работы;
- сведения о судимости, уголовной ответственности.
Кроме того, в него вносят данные о выезде за границу, номера телефонов, адреса электронной почты, данные о владении иностранными языками, право на владение оружием и реквизиты водительских удостоверений.
В то же время согласие лиц на обработку персональных данных для целей реестра не требуется.
Ранее мы писали, что предусмотрено, что в е-кабинет можно будет зайти с любого устройства и предоставить данные в ТЦК и СП. Кроме того, украинцы смогут узнать, есть ли о них информация в реестре "Оберіг".
Также мы писали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК.
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