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В Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых, — СМИ

7 мая 2024 21:16
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Бригадир София
редактор
В Украине остановили тысячи уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых, — СМИ
Мужчины в ТЦК. Фото: varosh.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Журналисты обнаружили, что примерно 11 тысяч случаев, когда лица, обвиняемые в уголовных преступлениях, вступали в ряды вооруженных сил, что приводило к приостановлению их судебных процессов. Это касается не только лиц, виновных в смертельных авариях или коррупции, но и преступников, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних и соучастников в планировании убийств.

Об этом сообщило издание NGL.media во вторник, 7 мая.

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Приостановка дел через мобилизацию

Журналисты проанализировали 400 дел, которые были остановлены из-за мобилизации, и установили, что примерно 25% из обвиняемых уже совершили преступления, находясь на военной службе. В 95% случаев суды прекращали рассмотрение дел после того, как обвиняемые были мобилизованы, и только в 5% случаев суды отказывались приостанавливать процессы. Следует отметить, что такие судебные решения не подлежат обжалованию.

Подавляющее большинство остановленных дел связано с воровством, наркотиками и серьезными ДТП. Многие дела также касаются коррупционных преступлений, таких как присвоение имущества, взяточничество и злоупотребление служебным положением.

Не все обвиняемые, пошедшие на военную службу, пытались избежать суда, но некоторые дела вызывают подозрение, что они используют мобилизацию как способ избежать наказания.

К примеру, 48-летняя Людмила Яценко, бывшая работница суда, обвиненная в коррупции, сначала избежала судебных заседаний, утверждая, что она доброволец в территориальной обороне. Однако после того, как было обнаружено, что блокпосты, где она якобы несла службу, были расформированы, ее адвокат подал заявление о приостановлении дела через мобилизацию. Несмотря на возражения прокурора, дело было приостановлено и до сих пор не возобновлено.

Также сообщается, что судья, обвиненный в смертельном ДТП, попросил освободить его из-под стражи для мобилизации, предоставив письмо от воинской части. Ему грозит реальное заключение, и дело могли бы приостановить демобилизацию, однако суд решил оставить его под стражей и продолжить рассмотрение дела.

Напомним, украинцев с алкогольной и наркозависимостью могут мобилизовать. Соответствующие изменения прописаны в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Но люди с такими зависимостями будут служить в тылу, а не на передовой.

Ранее Минобороны объявило о существенных изменениях в процедуре определения пригодности граждан к военной службе. По новым правилам, члены ВЛК теряют право принимать решения по своему усмотрению о пригодности лиц к военной службе.

Также мы сообщали, кому из государственных служащих предоставили бронь от мобилизации в ВСУ.

суд
журналисты
коррупция
авария
военные
мобилизация
преступление
война в Украине

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