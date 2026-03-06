Видео
В ВРУ анонсировали нововведения в мобилизационном процессе весной

В ВРУ анонсировали нововведения в мобилизационном процессе весной

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 02:50
Военный призыв в Украине весной 2026 года — как изменятся методы мобилизации
Федор Вениславский. Фото: sluga-narodu.com

Весной в Украине планируют изменить принцип мобилизации. В частности, речь идет о прекращении так называемой бусификации.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какой будет мобилизация в Украине весной

"Президент поставил задачу — прекратить "бусификацию", чтобы все процедуры происходили в рамках закона и в соответствии с обеспечением прав человека. Комитет держит это под контролем. Реагируем на все факты "бусификации". Для нас принципиально важно, чтобы любых нарушений во время процесса мобилизации не было априори", — подчеркнул представитель Верховной Рады.

Также в парламенте отметили, что мобилизационные изменения будут разнообразными, ведь "не бывает пряника без кнута".

В Минобороны в комментарии ТСН.ua сообщили о подготовке пакета реформ. Его детали публично обнародуют, когда согласуют на необходимых уровнях.

Ранее адвокат Полина Дудчак рассказала, что в Украине не мобилизуют тех, кто не достиг 25-летнего возраста и не имеет опыта военной службы. Правда, случались спорные ситуации с гражданами, которые ранее имели статус ограниченно пригодных.

Также мы сообщали, что в Украине обновили функцию предоставления отсрочки многодетным родителям. Отныне услугой может воспользоваться каждый, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей. Семейное положение больше не имеет значения.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
