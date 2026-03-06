Мобілізація в Україні навесні 2026 року — що зміниться

Федір Веніславський. Фото: sluga-narodu.com

Навесні мобілізаційні заходи в Україні можуть змінитися. Головною метою є припинення так званої бусифікації.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив голова підкомітету з державної безпеки, оборони й оборонних інновацій профільного парламентського комітету Федір Веніславський, передає Новини.LIVE.

Якою буде мобілізація в Україні навесні

"Президент поставив задачу — припинити "бусифікацію", щоб усі процедури відбувалися в рамках закону і відповідно до забезпечення прав людини. Комітет триває це на контролі. Реагуємо на всі факти "бусифікації". Для нас принципово важливо, щоб будь-яких порушень під час процесу мобілізації не було апріорі", — наголосив представник Верховної Ради.

Також у парламенті зазначили, що мобілізаційні зміни будуть різноманітними, адже "не буває пряника без кнута".

У Міноборони в коментарі ТСН.ua повідомили про підготовку пакету реформ. Його деталі публічно оприлюднять, коли погодять на необхідних рівнях.

Раніше адвокатка Поліна Дудчак розповіла, що в Україні не мобілізують тих, хто не досягнув 25-річного віку й не має досвіду військової служби. Щоправда, траплялися спірні ситуації із громадянами, які раніше мали статус обмежено придатних.

Також ми повідомляли, що в Україні оновили функцію надання відстрочки багатодітним батькам. Відтепер послугою може скористатися кожен, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей. Сімейний стан більше не має значення.