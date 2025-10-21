Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В ЗСУ із умовним терміном — чи можливо це

В ЗСУ із умовним терміном — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:11
Мобілізація чи контракт - як потрапити до ЗСУ з умовним терміном
Українець в ЗСУ. Фото: Генштаб Збройних сил України

Якщо військовозобов’язаний громадянин був засуджений до умовного терміну, він теоретично може підписати контракт зі Збройними силами України. Але на практиці у нього можуть виникнути з цим проблеми.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Мобілізація призовника з умовним терміном

До юристів звернувся громадянин, який був покараний у суді за здійснення злочину з випробувальним терміном (так званий "умовний термін").

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо він має статус "призовник", а також чи може він підписати контракт зі Збройними силами України.

"Якщо Ви є призовником, то ТЦК не має права Вас мобілізувати до 25 років", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість мобілізації такого громадянина.

Контракт для засудженого з випробувальним терміном

Щодо можливості підписання контракту із ЗСУ, то тут юристи назвали головну проблему.

"Щодо судимості, то шукайте військову частину, яка піде Вам назустріч та укладе з Вами контракт", — зазначив Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян порадив громадянину з умовним терміном структуру, до якої варто звернутися у цій ситуації.

"Проконсультуйтеся для початку у рекрутинговому центрі", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право звільнитися зі служби в ЗСУ колишні засуджені.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених не зможе служити в ЗСУ.

ЗСУ мобілізація військовозобов'язані засуджені контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації