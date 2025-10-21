Мобілізація чи контракт - як потрапити до ЗСУ з умовним терміном

Українець в ЗСУ. Фото: Генштаб Збройних сил України

Якщо військовозобов’язаний громадянин був засуджений до умовного терміну, він теоретично може підписати контракт зі Збройними силами України. Але на практиці у нього можуть виникнути з цим проблеми.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація призовника з умовним терміном

До юристів звернувся громадянин, який був покараний у суді за здійснення злочину з випробувальним терміном (так званий "умовний термін").

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо він має статус "призовник", а також чи може він підписати контракт зі Збройними силами України.

"Якщо Ви є призовником, то ТЦК не має права Вас мобілізувати до 25 років", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість мобілізації такого громадянина.

Контракт для засудженого з випробувальним терміном

Щодо можливості підписання контракту із ЗСУ, то тут юристи назвали головну проблему.

"Щодо судимості, то шукайте військову частину, яка піде Вам назустріч та укладе з Вами контракт", — зазначив Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян порадив громадянину з умовним терміном структуру, до якої варто звернутися у цій ситуації.

"Проконсультуйтеся для початку у рекрутинговому центрі", — підкреслив Айвазян.

