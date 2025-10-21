Мобілізація чи контракт - як потрапити до ЗСУ з умовним терміном

В ЗСУ із умовним терміном — чи можливо це
Якщо військовозобов’язаний громадянин був засуджений до умовного терміну, він теоретично може підписати контракт зі Збройними силами України. Але на практиці у нього можуть виникнути з цим проблеми.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Мобілізація призовника з умовним терміном
До юристів звернувся громадянин, який був покараний у суді за здійснення злочину з випробувальним терміном (так званий "умовний термін").
Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо він має статус "призовник", а також чи може він підписати контракт зі Збройними силами України.
"Якщо Ви є призовником, то ТЦК не має права Вас мобілізувати до 25 років", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість мобілізації такого громадянина.
Контракт для засудженого з випробувальним терміном
Щодо можливості підписання контракту із ЗСУ, то тут юристи назвали головну проблему.
"Щодо судимості, то шукайте військову частину, яка піде Вам назустріч та укладе з Вами контракт", — зазначив Владислав Дерій.
Адвокат Юрій Айвазян порадив громадянину з умовним терміном структуру, до якої варто звернутися у цій ситуації.
"Проконсультуйтеся для початку у рекрутинговому центрі", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право звільнитися зі служби в ЗСУ колишні засуджені.
Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених не зможе служити в ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!