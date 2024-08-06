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Вениславский прокомментировал вероятность уменьшения призывного возраста ниже 25 лет

6 августа 2024 14:59
Валерия Барановская - редактор
Мобилизация в Украине — уменьшит ли призывный возраст ниже 25 лет
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

В настоящее время в Украине отсутствуют инициативы по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет. Однако этот вопрос периодически поднимается международными партнерами.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга во вторник, 6 августа.

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Уменьшение призывного возраста в Украине

Вениславский заявил, что в настоящее время в Украине нет никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет. По его словам, это касается всех уровней как Верховной Рады, так и Генштаба и Министерства обороны.

"Никаких оснований для уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации нет", — отметил нардеп.

Он добавил, что этот вопрос периодически поднимается партнерами Украины, оказывающими помощь.

"По словам украинских союзников, мужчины в возрасте 18-25 лет имеют наиболее оптимальные физические и психологические качества для участия в войне. Однако на уровне государства никаких планов в этом направлении нет", — отметил Вениславский.

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