Мобилизация в Украине — вручают ли повестку исключенным из военного учета

Вручение повесток исключенным из военного учета — имеют ли право это делать
В Украине есть категории мужчин, исключенных из военного учета. Они избавляются от статуса военнообязанного или резервиста, а следовательно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
Но могут ли такие мужчины получить повестку? Разбираемся далее в материале.
Каковы основания для исключения из военного учета
Согласно ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" основными основаниями для исключения из военного учета являются:
- умершие или признанные в установленном законом порядке без вести отсутствующими или объявленные умершими;
- лица, прекратившие гражданство Украины;
- признанные непригодными к военной службе согласно выводу военно-врачебной комиссии;
- лица, достигшие предельного возраста — 60 лет.
Могут вручить повестку мужчине исключенному из учета
Согласно украинскому законодательству, исключенному из военного учета лицу могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК и СП в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно исключены из военного учета.
Следует заметить, если лицо исключили из учета из-за состояния здоровья и это произошло еще до полномасштабного вторжения, его могут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.
Установление в результате прохождения ВВК пригодности к службе или пригодности с определенными ограничениями может повлечь следующий призыв на военную службу.
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