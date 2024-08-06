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Вручение повесток исключенным из военного учета — имеют ли право это делать

6 августа 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — вручают ли повестку исключенным из военного учета
Сотрудники полиции и ТЦК вручают повестку. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине есть категории мужчин, исключенных из военного учета. Они избавляются от статуса военнообязанного или резервиста, а следовательно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

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Но могут ли такие мужчины получить повестку? Разбираемся далее в материале.

Каковы основания для исключения из военного учета

Согласно ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" основными основаниями для исключения из военного учета являются:

  • умершие или признанные в установленном законом порядке без вести отсутствующими или объявленные умершими;
  • лица, прекратившие гражданство Украины;
  • признанные непригодными к военной службе согласно выводу военно-врачебной комиссии;
  • лица, достигшие предельного возраста — 60 лет.

 

Каковы основания для исключения из военного учета
Документы и военный билет. Фото: google.com

Могут вручить повестку мужчине исключенному из учета

Согласно украинскому законодательству, исключенному из военного учета лицу могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК и СП в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно исключены из военного учета.

Следует заметить, если лицо исключили из учета из-за состояния здоровья и это произошло еще до полномасштабного вторжения, его могут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

Установление в результате прохождения ВВК пригодности к службе или пригодности с определенными ограничениями может повлечь следующий призыв на военную службу.

Ранее мы сообщали, что делать, если пропустил визит в ТЦК по повестке по болезни.

Напомним, мы писали, что угрожает украинцам, которые не стали на учет и не обновили данные.

Также мы информировали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

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