Мобилизация в Украине — вручают ли повестку исключенным из военного учета

Сотрудники полиции и ТЦК вручают повестку. Скриншот с видео на Youtube

В Украине есть категории мужчин, исключенных из военного учета. Они избавляются от статуса военнообязанного или резервиста, а следовательно, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

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Каковы основания для исключения из военного учета

Согласно ч. 6 ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" основными основаниями для исключения из военного учета являются:

умершие или признанные в установленном законом порядке без вести отсутствующими или объявленные умершими;

лица, прекратившие гражданство Украины;

признанные непригодными к военной службе согласно выводу военно-врачебной комиссии;

лица, достигшие предельного возраста — 60 лет.

Документы и военный билет. Фото: google.com

Могут вручить повестку мужчине исключенному из учета

Согласно украинскому законодательству, исключенному из военного учета лицу могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК и СП в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно исключены из военного учета.

Следует заметить, если лицо исключили из учета из-за состояния здоровья и это произошло еще до полномасштабного вторжения, его могут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

Установление в результате прохождения ВВК пригодности к службе или пригодности с определенными ограничениями может повлечь следующий призыв на военную службу.

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