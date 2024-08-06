Мобілізація в Україні — чи зменшать призовний вік нижче 25 років

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: скриншот із відео

Наразі в Україні відсутні ініціативи щодо зменшення призовного віку нижче 25 років. Проте це питання періодично піднімається міжнародними партнерами.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у вівторок, 6 серпня.

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Зменшення призовного віку в Україні

Веніславський заявив, що наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років. За його словами, це стосується усіх рівнів, як Верховної Ради, так і Генштабу та Міністерства оборони.

"Жодних підстав для зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації немає", — зауважив нардеп.

Він додав, що це питання періодично порушується партнерами України, які надають допомогу.

"За словами українських союзників, чоловіки віком 18-25 років мають найбільш оптимальні фізичні та психологічні якості для участі у війні. Однак, на рівні держави жодних планів у цьому напрямі немає", — наголосив Веніславський.