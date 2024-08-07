Будут ли приходить повестки онлайн - заявление Вениславского

Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

Через Резерв+ обновили свои данные несколько миллионов военнообязанных. Часть мужчин не выбирала электронный путь потому, чтобы первыми не получить повестки онлайн.

Или вообще в Украине рассматривают такую возможность, на брифинге 6 августа рассказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Читайте также:

Повестки онлайн

"Есть однозначная политическая воля президента, Верховной рады, исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Кроме того, чтобы какие-то нововведения вводить, это должно быть на законодательном уровне" — сказал Вениславский.

Он добавил, что сейчас никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации с военнообязанными и оповещения о повестках нет.

Как мы писали ранее, часть военнообязанных мужчин обновили данные до 16 июля, как того потребовал мобилизационный закон. Однако есть и те, кто избегает любых встреч с ТЦК. Обе категории могут быть мобилизованы .

Напомним, по словам Федора Вениславского, в Украине отсутствуют инициативы по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет. Однако этот вопрос периодически поднимается международными партнерами.