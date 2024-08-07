Чи будуть надходити повістки онлайн - заява Веніславського

Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Через застосунок Резерв+ оновили свої дані кілька мільйонів військовозобов’язаних. Частина чоловіків не обирала електронний шлях через те, щоб першими не отримати повістки онлайн.

Чи взагалі в Україні розглядають таку можливість, на брифінгу 6 серпня розповів член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Читайте також:

Повістки онлайн

"Є однозначна політична воля президента, Верховної ради, виконавчої влади про те, що Резерв+ та будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Окрім того, щоб якісь нововведення запроваджувати, це має бути на законодавчому рівні", — сказав Веніславський.

Він додав, що зараз жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації з військовозобовязанами і оповіщення про повістки немає.

Як ми писали раніше, частина військовозобов'язаних чоловіків оновили дані до 16 липня, як того вимагав мобілізаційний закон. Однак, є і ті, хто уникає будь-яких зустрічей з ТЦК. Обоє категорій можуть бути мобілізовані.

Нагадаємо, за словами Федора Веніславського, наразі в Україні відсутні ініціативи щодо зменшення призовного віку нижче 25 років. Проте це питання періодично піднімається міжнародними партнерами.