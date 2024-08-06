Веніславський розповів, кому першому надійдуть повістки

Федір Веніславський на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Частина військовозобов'язаних чоловіків оновили дані до 16 липня, як того вимагав мобілізаційний закон. Однак, є і ті, хто уникає будь-яких зустрічей з ТЦК. Обоє категорій можуть бути мобілізовані.

Але кому ж першому можуть надійти повістки — тим, хто діяв за нормою закону чи порушував його, Новини.LIVE на брифінгу відповів нардеп Федір Веніславський.

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Вручення повісток

"Жодної відмінності в тому кому вручати повістки між тими хто оновив чи не оновив дані — немає. Якщо громадянин України не виконав вимоги закону, то накладання адміністративного стягнення на цього військовозобов’язаного абсолютно не дає права йому уникнути від привозу за мобілізацію. Тому будь-який громадяни України, які відповідають тим критеріям, які формує Генштаб у якості потреби для ЗСУ, можуть бути мобілізовані незалежно від того оновив чи не оновив дані", — сказав Веніславський.

Брифінг нардепа Федора Веніславського. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що оновлення даних всіма військовозобов'язаними — це пріоритет номер один над яким працює весь склад ТЦК та СП.

Нагадаємо, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. Наразі ініціативи щодо зменшення призовного віку нижче 25 років відсутні, але це питання періодично піднімається міжнародними партнерами.

Також нардеп висловився щодо незаконних дій працівників ТЦК та СП, які пакують людей в машини. За словами Веніславського, представники територіальних центрів комплектування — це живі люди, і нерви інколи в них не витримують, тому вони допускають порушення законодавства.