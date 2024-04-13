Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию

Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Народный депутат Украины и член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что конфискация автомобилей во время военного положения не противоречит Конституции. Ведь по закону власти имеют право на временное ограничение владения имуществом, включающим и автомобили.

Об этом он заявил в интервью изданию OBOZ.ua в субботу, 13 апреля.

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Вениславский объяснил, что действующие законы разрешают мобилизацию транспортных средств, но с определенными ограничениями.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Но если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, они могут быть изъяты", — подчеркнул нардеп.

Он также уточнил, что это касается специфических транспортных средств, таких как грузовики, которые могут перевозить боеприпасы или личный склад, а также спецтехнику для бездорожья.

Вениславский подчеркнул, что большинство граждан не должны беспокоиться об этих изменениях, поскольку они касаются только определенного вида транспорта. Вооруженные силы определяют потребности и формируют список транспортных средств, которые могут быть мобилизованы, но это не значит, что все они будут автоматически изъяты. В частности, легковые автомобили не входят в этот список.

Напомним, что 11 апреля народные депутаты Украины во втором чтении и в целом приняли законопроект о мобилизации, содержащий, в частности, норму о мобилизации транспортных средств на нужды ВСУ.

Ранее мы писали, в Минобороны рассказали, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации.