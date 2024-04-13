Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию arrow

Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию

13 апреля 2024 13:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Народный депутат Украины и член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что конфискация автомобилей во время военного положения не противоречит Конституции. Ведь по закону власти имеют право на временное ограничение владения имуществом, включающим и автомобили.

Об этом он заявил в интервью изданию OBOZ.ua в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

Какие транспортные средства будут изымать

Вениславский объяснил, что действующие законы разрешают мобилизацию транспортных средств, но с определенными ограничениями.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Но если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, они могут быть изъяты", — подчеркнул нардеп.

Он также уточнил, что это касается специфических транспортных средств, таких как грузовики, которые могут перевозить боеприпасы или личный склад, а также спецтехнику для бездорожья.

Вениславский подчеркнул, что большинство граждан не должны беспокоиться об этих изменениях, поскольку они касаются только определенного вида транспорта. Вооруженные силы определяют потребности и формируют список транспортных средств, которые могут быть мобилизованы, но это не значит, что все они будут автоматически изъяты. В частности, легковые автомобили не входят в этот список.

Напомним, что 11 апреля народные депутаты Украины во втором чтении и в целом приняли законопроект о мобилизации, содержащий, в частности, норму о мобилизации транспортных средств на нужды ВСУ.

Ранее мы писали, в Минобороны рассказали, к чему готовиться после вступления в силу закона о мобилизации.

нардепы
мобилизация
автомобиль
ВРУ
народные депутаты
Конституция Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый