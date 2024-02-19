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Ветеран АТО назвал возраст "идеального бойца"

19 февраля 2024 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ветеран АТО назвал возраст "идеального бойца"
Бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий. Фото: Новинарня
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что идеальный возраст для солдата составляет 25-35 лет. Он назвал таких людей "идеальными бойцами".

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире телемарафона в воскресенье, 18 февраля.

Какой идеальный возраст для бойца

"Идеальный солдат, с моей точки зрения, — это мужчина около 30 лет. "Вилка" по возрасту составляет 25-35 лет. Это уже люди, которые достаточно здоровы психологически, но еще здоровы физически. Это собственно идеальный боец", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно осуществить мобилизацию мужчин этого возраста, однако пока не видит способа, как этого добиться.

"Формальное уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет, ну простите, это смешно. Если бы у нас уже воевали все мужчины 27-30 лет, то тогда уменьшение до 25 лет как-то влияло бы. Но у нас другая ситуация. У нас именно возрастная категория в 30 минус больше уклоняется вообще от военного учета и от службы в войске", — пояснил Дикий.

Эксперт добавил, что нужно бороться именно с уклонением, чего сейчас в новом законопроекте нет.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Дикий высказался по теме демобилизации военных. Он назвал решение вопроса.

Также Дикий отметил, что законопроект о мобилизации в том виде, в котором его внесли в Раду во второй раз, "не будет решать проблемы, которые нужно". Он считает, что главным является то, будет ли стартовать работа этого закона.

Как известно, Кабинет Министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации 30 января. Ряд изменений отметился жесткими мерами военного призыва.

В настоящее время идет подача правок к новому законопроекту о мобилизации. По словам нардепа Александра Фадиенко, в документ внесено уже более 800 изменений.

ВСУ
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