Ветеран АТО назвав вік "ідеального бійця"

Колишній командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий. Фото: Новинарня

Колишній командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що ідеальний вік для солдата становить 25-35 років. Він назвав таких людей "ідеальними бійцями".

Про це Євген Дикий розповів в ефірі телемарафону в неділю, 18 лютого.

Який ідеальний вік для бійця

"Ідеальний солдат, з мого погляду, — це чоловік близько 30 років. "Вилка" за віком становить 25-35 років. Це вже люди, які достатньо здорові психологічно, але ще здорові фізично. Це власне ідеальний боєць", — зазначив експерт.

Він наголосив, що потрібно здійснити мобілізацію чоловіків цього віку, однак наразі не бачить способу, як цього досягти.

"Формальне зменшення призовного віку з 27 до 25 років, ну вибачте, це смішно. Якби в нас уже воювали всі чоловіки 27-30 років, то тоді зменшення до 25 років якось би впливало. Але в нас інша ситуація. В нас саме вікова категорія в 30 мінус найбільше ухиляється взагалі від військового обліку й від служби у війську", — пояснив Дикий.

Експерт додав, що потрібно боротися саме з ухиленням, чого наразі в новому законопроєкті немає.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Дикий висловився на тему демобілізації військових. Він назвав розв'язок питання.

Також Дикий зазначив, що законопроєкт про мобілізацію в тому вигляді, в якому його внесли в Раду вдруге, "не розв'язуватиме ті проблеми, які потрібно". Він вважає, що головним є те, чи стартуватиме робота цього закону.

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію 30 січня. Низка змін відзначилася жорсткими заходами військового призову.

Наразі триває подання правок до нового законопроєкту про мобілізацію. За словами нардепа Олександра Фадієнка, в документ внесли вже понад 800 змін.