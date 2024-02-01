Мобілізація в Україні — з якого віку призивають до ЗСУ — відповідь адвоката

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Марієнко Андрій/УНІАН

Повномасштабна війна росії проти України триває вже понад 700 днів. Найімовірніше, вона триватиме і весь 2024 рік. А отже і далі будуть чинними воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язаних українців призиватимуть до лав ЗСУ задля захисту держави від окупанта.

Тож важливо знати, з якого віку відбуватиметься мобілізація в Україні 2024 року. На це питання відповів адвокат Ростислав Кравець, пише 24 Канал.

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З якого віку відбувається мобілізація в Україні

За словами правознавця, наразі, відповідно до українського законодавства, загальна мобілізація проводиться для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Йдеться саме про військовозобов'язаних.

Військовозобов’язаними, згідно з п. 9 ст. 1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", є громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Запас військовозобов’язаних поділяється на дві категорії:

військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність;

військовозобов’язані, які не проходили військової служби, або не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Щодо віку тих, кого мають право призивати на військову службу, то відповідно до чинних законів, чоловіків віком від 18 до 27 років мають право мобілізувати, якщо вони мають статус військовозобов'язаного.

Якщо ж такі українці не служили в армії та не мають статусу військовозобов'язаного, їх не мають право мобілізувати. У цьому випадку призов відбувається лише за їхньою добровільною згодою.

Тобто, за словами адвоката, якщо чоловік не військовозобов'язаний, не служив в армії, мобілізувати його на військову службу можуть з 27 років.

128-а гірсько-штурмова бригада повернулася на Закарпаття, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Зниження призовного віку в Україні — чи можливі зміни та коли

Як відомо, ще у травні 2023 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №9281, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років. Та президент України Володимир Зеленський не підписав цей документ і заявляв, що поки що не збирається це робити.

Водночас нещодавно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, який, зокрема, передбачає зниження призовного віку до 25 років.

Якщо його буде ухвалено, то невійськовозобов'язаних чоловіків, які не проходили військову службу, мобілізуватимуть уже не з 27 років, а відповідно з 25 років.

Варто зауважити, що наразі документ лише надано ВРУ для ознайомлення, тож, коли насправді такі зміни можуть почати діяти в Україні та чи взагалі почнуть, спрогнозувати важко.

Раніше ми інформували, кого з українців можуть звільнити від мобілізації за новим законопроєктом від Кабінету міністрів.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.

Також ми писали, кого з українців можуть мобілізувати першочергово до 14 лютого.