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Ветеран войны предложил наказывать уклонистов от мобилизации как дезертиров

8 декабря 2023 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Ветеран войны предложил приравнять уклонение от повесток к дезертирству
Учет военнообязанных мужчин в Украине. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Почти два года в Украине идет полномасштабная война с россией. Поэтому была введена всебщая мобилизация. На фронт отправились многие добровольцы, чтобы защитить страну от оккупанта. Однако остается определенный процент военнообязанных мужчин, которые уклоняются от повесток и до сих пор не состоят на военном учете. За это уклонисту грозит только штраф, а уголовной ответственности до сих пор не внедрили.

Как рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Говорить величний Львів", это "огромный пробел в законодательстве", который нужно исправлять для решения проблем с мобилизацией.

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"Какой момент: если тебя призвали, даже если ты в рядах ВСУ только час, даже если еще не получил форму, но бегство из войска уже будет расцениваться как дезертирство. Это уголовное преступление, предусматривающее заключение от пяти лет. Если человек не становится на военный учет, игнорирует повестки, посылает военкома, который вручает повестку, — это лишь административное нарушение со штрафом в 1 400 гривен. Как за превышение скорости", — отметил Дикий.

Он убежден, что не явку в ТЦК и СП и отказ от повестки также нужно приравнять к дезертирству.

По мнению ветерану войны, законодатели прежде всего должны решать этот вопрос, а не "технические детали", каким образом присылать повестки.

"Это может изменить вопрос с мобилизацией. И только тогда можно будет решать технические аспекты, как лучше доставлять повестки. Потому что при нынешней ситуации отношение к повесткам не изменится, каким образом их бы не присылали. Или электронкой, или заказным письмом", — резюмировал Евгений Дикий.

 

Ранее мы сообщали, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.

Напомним, мы писали, как привлечь на фронт больше подготовленных украинцев.

Также мы рассказывали, что в ВСУ предлагают использовать реестр избирателей для мобилизации.

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