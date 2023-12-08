Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ветеран війни запропонував карати ухилянтів від мобілізації як дезертирів arrow

Ветеран війни запропонував карати ухилянтів від мобілізації як дезертирів

8 грудня 2023 05:58
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Ветеран війни запропонував прирівняти ухилення від повісток до дезертирства
Облік військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна з росією. Через це було запроваджено загальну мобілізацію. На фронт відправилось багато добровольців, щоб захистити країну від окупанта. Проте, залишається певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від повісток та досі не стоять на військовому обліку. За це ухилянту загрожує лише штраф, а кримінальної відповідальності досі не впровадили. 

Як розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "Говорить величний Львів", це "величезна прогалина в законодавстві", яку потрібно виправляти для розв'язання проблем із мобілізацією. 

Читайте також:

"Який момент: якщо тебе призвали, навіть якщо ти в лавах ЗСУ лише годину, навіть якщо ще не отримав форму, але втеча з війська вже буде розцінюватися як дезертирство. Це кримінальний злочин, який передбачає ув’язнення від п’яти років. Натомість якщо людина не стає на військовий облік, ігнорує повістки, посилає військкома, який вручає повістку, — це лише адміністративне порушення зі штрафом у 1 400 гривень. Як за перевищення швидкості", — зазначив Дикий.

Він переконаний, що не явку до ТЦК та СП і відмову від повістки також потрібно прирівняти до дезертирства.

На думку ветерана війни, законотворці передусім мають розв'язувати це питання, а не "технічні деталі", в який спосіб надсилати повістки.

"Це може змінити питання з мобілізацією. І лише тоді можна буде вирішувати технічні аспекти, як краще доставляти повістки. Бо при нинішній ситуації ставлення до повісток не зміниться, в який спосіб їх би не надсилали. Чи електронкою, чи рекомендованим листом", — резюмував Євген Дикий.

 

Раніше ми повідомляли, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як залучити на фронт більше підготовлених українців.

Також ми розповідали, що у ЗСУ пропонують використовувати реєстр виборців для мобілізації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі