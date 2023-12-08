Ветеран війни запропонував прирівняти ухилення від повісток до дезертирства

Облік військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: google.com

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна з росією. Через це було запроваджено загальну мобілізацію. На фронт відправилось багато добровольців, щоб захистити країну від окупанта. Проте, залишається певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від повісток та досі не стоять на військовому обліку. За це ухилянту загрожує лише штраф, а кримінальної відповідальності досі не впровадили.

Як розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "Говорить величний Львів", це "величезна прогалина в законодавстві", яку потрібно виправляти для розв'язання проблем із мобілізацією.

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"Який момент: якщо тебе призвали, навіть якщо ти в лавах ЗСУ лише годину, навіть якщо ще не отримав форму, але втеча з війська вже буде розцінюватися як дезертирство. Це кримінальний злочин, який передбачає ув’язнення від п’яти років. Натомість якщо людина не стає на військовий облік, ігнорує повістки, посилає військкома, який вручає повістку, — це лише адміністративне порушення зі штрафом у 1 400 гривень. Як за перевищення швидкості", — зазначив Дикий.

Він переконаний, що не явку до ТЦК та СП і відмову від повістки також потрібно прирівняти до дезертирства.

На думку ветерана війни, законотворці передусім мають розв'язувати це питання, а не "технічні деталі", в який спосіб надсилати повістки.

"Це може змінити питання з мобілізацією. І лише тоді можна буде вирішувати технічні аспекти, як краще доставляти повістки. Бо при нинішній ситуації ставлення до повісток не зміниться, в який спосіб їх би не надсилали. Чи електронкою, чи рекомендованим листом", — резюмував Євген Дикий.

Раніше ми повідомляли, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як залучити на фронт більше підготовлених українців.

Також ми розповідали, що у ЗСУ пропонують використовувати реєстр виборців для мобілізації.