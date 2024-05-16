"Вы за***ли" — мэр Днепра раскритиковал бронирование и предупредил о транспортном коллапсе

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: t.me/borys_filatovv

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал попытку Кабинета министров забронировать от мобилизации от мобилизации работников Glovo, Visa, Favbet Tech. Он подверг критике действия территориальных центров комплектований и предупредил о транспортном коллапсе в городе.

Об этом Борис Филатов сообщил в Telegram в четверг, 16 мая.

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Ненадлежащее бронирование от мобилизации

"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь — стоят трое довбограев, которые тебе и бензина нальют, и окно помоют. Но я сам могу себе и бензина налить, и окно помыть", — подчеркнул Филатов.

Он резко заявил, что правительство надоело ему с таким "бронированием". По его словам, инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать головой.

Филатов подчеркнул, что работники критической инфраструктуры — это не клетки в спущенных сверху "планах", а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью.

Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Впоследствии министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников этих компаний. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.