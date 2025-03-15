Мобилизация 2025 — как ТЦК должна проводить видеозапись при вручении повесток

Мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период работники ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы военнообязанных граждан и выписывать повестки. Этот процесс может быть снят приборами фото- и видеофиксации.

Что надо знать гражданам о праве ТЦК применять приборы фото- и видеофиксации, а также о полномочиях и обязанностях работников территориальных центров, — пишет NV.

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Так, отмечается, что инструкция по применению сотрудниками ТЦК приборов фото- и видеофиксации была утверждена Министерством обороны Украины.

Работники ТЦК и полиции разговаривают с военнообязанным. Фото: google.com

Фото- и видеофиксация применяется для:

предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

фиксации действий представителей ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей.

Согласно правилам, запись процесса оповещения граждан должна происходить с помощью технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, такими средствами в частности является нагрудная боди камера или портативный видеорегистратор.

Осуществлять видеозапись могут как работники ТЦК, уполномоченные вручать повестки, так и полиция. Эти записи могут передаваться не только для внутреннего использования, но и журналистам — с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК.

Важно: представителям ТЦК запрещается разглашать персональные данные лиц, которые они получили во время фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом.

Ранее мы сообщали, на что должны обращать внимание военнообязанные при получении повестки на улице.

Напомним, мы писали, могут ли ТЦК вручить повестку военнообязанному мужчине через его родственников.

Также мы информировали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.