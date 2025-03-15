Мобілізація 2025 — як ТЦК має проводити відеозапис під час вручення повісток

Чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період працівники ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи військовозобов'язаних громадян та виписувати повістки. Цей процес може бути знятий приладами фото- та відеофіксації.

Що треба знати громадянам про право ТЦК застосовувати прилади фото- та відеофіксації, а також про повноваження та обов'язки працівників територіальних центрів, — пише NV.

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Так, зазначається, що інструкція щодо застосування співробітниками ТЦК приладів фото- та відеофіксації була затверджена Міністерством оборони України.

Працівники ТЦК та поліції розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: google.com

Фото- та відеофіксація застосовується для:

попередження, виявлення або фіксування порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку;

фіксації дій представників ТЦК під час виконання ними службових обов'язків.

Відповідно до правил, запис процесу оповіщення громадян має відбуватися за допомогою технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, такими засобами зокрема є нагрудна боді камера або портативний відеореєстратор.

Здійснювати відеозапис можуть як працівники ТЦК, уповноважені вручати повістки, так і поліція. Ці записи можуть передаватися не лише для внутрішнього використання, а й журналістам — з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК.

Важливо: представникам ТЦК забороняється розголошувати персональні дані осіб, які вони отримали під час фото- і відеофіксації, крім випадків, передбачених законом.

Раніше ми повідомляли, на що мають звертати увагу військовозобов'язані під час отримання повістки на вулиці.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному чоловіку через його родичів.

Також ми інформували, які є види повісток в Україні 2025 року.