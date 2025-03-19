Мобилизация 2025 — что следует делать, если ТЦК отказывают в отсрочке

Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Некоторые военнообязанные мужчины в Украине имеют право получить отсрочку от мобилизации, при условии наличия оснований, определенных законом. Однако, бывают случаи, когда даже при наличии всех документов и справок, гражданину все равно могут отказать в предоставлении отсрочки.

Что следует делать в таком случае и куда обращаться, объяснила адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook.

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Так, по словам правоведа, единственным логичным и действенным решением будет иск в суд. Обязательно надо иметь на руках все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, в частности:

копию заявления на отсрочку, которую вы подали в ТЦК;

все приложенные к заявлению документы (медицинские справки, свидетельства о рождении детей, другие подтверждающие бумаги);

официальное уведомление об отказе со стороны ТЦК.

Юрист также советует требовать от территориального центра копию протокольного решения комиссии, которая рассматривала ваше заявление. Однако, если ТЦК отказывается предоставлять эти документы, суд вправе самостоятельно добиться их у ответчика.

Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Как обжаловать отказ через суд

Чтобы обжаловать решение комиссии, нужно правильно подать иск в суд:

составить исковое заявление — желательно с помощью юриста;

оплатить судебный сбор (за исключением случаев, когда лицо освобождается от него по закону);

подать иск в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК и СП;

ожидать определения об открытии производства.

После подачи заявления суд должен принять решение об открытии производства. Обычно такие дела рассматриваются в упрощенном порядке, без судебных заседаний. Суд анализирует документы и выносит решение на основании представленных доказательств.

Рассмотрение самого дела может длиться примерно до 60 дней с момента открытия производства. Однако, как добавила Дарья Тарасенко, из-за перегрузки административных судов сроки могут существенно затягиваться.

Ранее мы сообщали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в марте 2025 года.

Напомним, мы писали, как студенту исправить ошибку в справке из ЕГЭБО, чтобы не потерять отсрочку.

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