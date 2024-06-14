Освобождение по решению ВВК, мобилизация после отказа от лечения

Проверка здоровья пациента. Фото: Pexels

Если гражданин, получивший временную отсрочку для лечения той или иной болезни, откажется это делать, для него наступят соответствующие юридические последствия. В частности, это автоматически спровоцирует определение степени годности военнообязанных в зависимости от течения болезни.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

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За юридической помощью обратился гражданин с вопросом о возможных последствиях отказа от лечения болезни, позволяющей признать военнообязанного временно (на период болезни) непригодным.

"Приведет ли это автоматически к признанию ВВК военнообязанного пригодным к военной службе?" — поинтересовался военнообязанный.

Юридические последствия для пациента

Юрий Айвазян, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что юридические последствия в таком случае обязательно будут.

"Это автоматически приведет военнообязанного к определению степени годности в зависимости от протекания болезни", — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее мы писали, должны ли забронированные от мобилизации обновлять свои военно-учетные данные.

Кроме того, мы рассказывали, что делать, если ТЦК безосновательно отказывает в отсрочке.

Также мы информировали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.