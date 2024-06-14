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Відмова від лікування після ВЛК — чи мобілізують таку людину

14 червня 2024 15:11
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Любомир Кучер
Редактор
Звільнення за рішенням ВЛК, мобілізація після відмови від лікування
Перевірка здоров’я пацієнта. Фото: Pexels
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин, який отримав тимчасову відстрочку для лікування тієї чи іншої хвороби, відмовиться це робити — для нього настануть відповідні юридичні наслідки. Зокрема, це автоматично спровокує визначення ступеня придатності військовозобов’язаного в залежності від перебігу хвороби.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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За юридичною допомогою звернувся громадянин із питанням про можливі наслідки відмови від лікування хвороби, яка дозволяє визнати військовозобов’язаного тимчасово (на період хвороби) непридатним.

"Чи це автоматично призведе до визнання ВЛК військовозобов'язаного придатним до військової служби?" — поцікавився військовозобов’язаний.

Юридичні наслідки для пацієнта

Юрій Айвазян, відповідаючи на це питання, наголосив, що юридичні наслідки у такому випадку обов’язково будуть.

"Це автоматично призведе військовозобов'язаного до визначення ступеня придатності залежно від перебігу хвороби", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повинні заброньовані від мобілізації оновлювати свої військово-облікові дані.

Крім того, ми розповідали, що робити, якщо ТЦК безпідставно відмовляє у відстрочці

Також ми інформували, за якої умови потрібно оновити дані безпосередньо в ТЦК.

військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
війна в Україні
хвороба

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