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Ответственность для уклонистов усилят — как вырастут штрафы за нарушение мобилизации

2 мая 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ответственность для уклонистов усилят — как вырастут штрафы за нарушение мобилизации
Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. На сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

Какие изменения ждут — рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.

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Как возрастут штрафы за нарушение правил военного учета

По словам Бекало, штраф за нарушение правил военного учета, когда человек не обновляет свои данные, составляет от 510 до 850 гривен. Эта норма регулируется статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Однако согласно законопроекту №10379, который Верховная Рада приняла за основу в первом чтении 10 апреля, эта сумма может заметно вырасти — от 8 500 гривен до 17 000 гривен.

Как вырастут штрафы за нарушение мобилизационного закона

Вместе с тем, как добавляет адвокат, за нарушение мобилизационного закона штраф составляет от 3400 до 5100 гривен. Речь идет о неявке по повестке и отказе от прохождения военно-врачебной комиссии.

Однако согласно новому законопрокету эта сумма будет составлять уже от 34 000 до 51 000 гривен.

Эспертка добавляет, что для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, ответственных за ведение военного учета, за нарушение соответствующих предусмотрен штраф в размере от 153 000 до 204 000 гривен.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, боящимся мобилизации.

К слову, 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения процедуры военного призыва в Украине.

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