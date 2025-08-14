Видео
Главная Мобилизация Отчисление из военного вуза — мобилизуют ли это лицо

Отчисление из военного вуза — мобилизуют ли это лицо

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:20
Мобилизация студентов - мобилизуют ли студента, отчисленного из военного вуза
Студенты военного высшего учебного заведения. Фото: "АрміяInform"

Если гражданин, который поступил или учился в военном вузе, отказался от этого и был отчислен по собственному желанию, его мобилизуют на военную службу. Это произойдет даже тогда, когда гражданину не исполнилось не только 25, но и 18 лет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отказался учиться в военном вузе

К юристам обратилась мать студента одного из военных высших учебных заведений страны.

Она рассказала, что ее сын, которому 17 лет, решил по собственному желанию отчислиться из военного вуза.

Гражданка поинтересовалась, есть ли вариант с мобилизацией отчисленного студента в такой ситуации, учитывая то, что ему нет еще 25 лет.

Мобилизация возможна или неизбежна

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что в таком случае возраст студента не играет никакой роли.

Относительно возможной же мобилизации, то, подчеркнул юрист, это не возможно, а обязательно произойдет.

"Если у вашего сына нет оснований для увольнения с военной службы согласно пункту 3 части 5 статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" — его направят в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать отчисленного студента, которому не исполнилось 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать аспирантов.

