Мобілізація студентів - чи мобілізують студента, відрахованого з військового вишу

Якщо громадянин, який вступив чи навчався у військовому виші, відмовився від цього і був відрахований за власним бажанням, його мобілізують на військову службу. Це відбудеться навіть тоді, коли громадянину не виповнилося не тільки 25, а і 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

До юристів звернулася мати студента одного з військових вищих навчальних закладів країни.

Вона розповіла, що її син, якому 17 років, вирішив за власним бажанням відрахуватися з військового вишу.

Громадянка поцікавилася, чи є варіант із мобілізацією відрахованого студента у такій ситуації, зважаючи на те, що йому немає ще 25 років.

Мобілізація можлива чи неминуча

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що у такому випадку вік студента не відіграє жодної ролі.

Щодо можливої ж мобілізації, то, наголосив юрист, це не можливо, а обов’язково станеться.

"Якщо у вашого сина немає підстав для звільнення з військової служби згідно з пунктом 3 частини 5 статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" — його направлять до військової частини для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації", — запевнив Айвазян.

