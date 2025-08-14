Відео
Відрахування з військового вишу — чи мобілізують цю особу

Відрахування з військового вишу — чи мобілізують цю особу

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:20
Мобілізація студентів - чи мобілізують студента, відрахованого з військового вишу
Студенти військового вищого навчального закладу. Фото: "АрміяInform"

Якщо громадянин, який вступив чи навчався у військовому виші, відмовився від цього і був відрахований за власним бажанням, його мобілізують на військову службу. Це відбудеться навіть тоді, коли громадянину не виповнилося не тільки 25, а і 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відмовився навчатися у військовому виші

До юристів звернулася мати студента одного з військових вищих навчальних закладів країни.

Вона розповіла, що її син, якому 17 років, вирішив за власним бажанням відрахуватися з військового вишу.

Громадянка поцікавилася, чи є варіант із мобілізацією відрахованого студента у такій ситуації, зважаючи на те, що йому немає ще 25 років.

Мобілізація можлива чи неминуча

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що у такому випадку вік студента не відіграє жодної ролі.

Щодо можливої ж мобілізації, то, наголосив юрист, це не можливо, а обов’язково станеться.

"Якщо у вашого сина немає підстав для звільнення з військової служби згідно з пунктом 3 частини 5 статті 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" — його направлять до військової частини для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати відрахованого студента, якому не виповнилося 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати аспірантів.

вузи студенти навчання мобілізація курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
