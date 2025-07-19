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Главная Мобилизация Отсрочка многодетным — когда оформить проще всего

Отсрочка многодетным — когда оформить проще всего

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 12:20
Отсрочка для многодетных - как оформить отсрочку
Многодетная семья. Фото: "Тернопільська правда"

Многодетный отец может оформить отсрочку от мобилизации через мобильное приложение "Резерв+". Это возможно тогда, когда все его несовершеннолетние дети рождены в одном браке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который начался после введения военного положения на всей территории страны.

Многодетные родители — имеющие трех или более несовершеннолетних детей — имеют право на отсрочку от мобилизации.

Юристы объяснили, в какой ситуации оформление отсрочки по такой причине является самым простым.

Самый простой вариант оформления отсрочки

Юрист Владислав Дерий отметил, что самым простым является процесс оформления отсрочки многодетным отцом тогда, когда он родил всех троих детей в одном браке.

"Если все дети от одного брака, то мужчина может оформить отсрочку онлайн через "Резерв+", — отметил юрист.

Что касается других вариантов, добавил Дерий, то здесь ситуация уже сложнее.

В любом случае, подчеркнул юрист, "оформить отсрочку можно только в том ТЦК, где мужчина состоит на воинском учете".

Напомним, мы ранее писали о том, когда договор с бывшей женой не нужен для оформления отсрочки многодетным.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку многодетному, если дети рождены в разных браках.

дети мобилизация отсрочка родители резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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