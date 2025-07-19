Відстрочка для багатодітних - як оформити відстрочку

Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Багатодітний батько може оформити відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+". Це можливо тоді, коли усі його неповнолітні діти народжені в одному шлюбі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація і відстрочка для багатодітних

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Багатодітні батьки — які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей — мають право на відстрочку від мобілізації.

Юристи пояснили, в якій ситуації оформлення відстрочки за такою причиною є найпростішим.

Найпростіший варіант оформлення відстрочки

Юрист Владислав Дерій зазначив, що найпростішим є процес оформлення відстрочки багатодітним батьком тоді, коли він народив усіх трьох дітей в одному шлюбі.

"Якщо всі діти від одного шлюбу, то чоловік може оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", — наголосив юрист.

Щодо інших варіантів, додав Дерій, то тут ситуація уже складніша.

У будь-якому випадку, підкреслив юрист, "оформити відстрочку можна лише в тому ТЦК, де чоловік перебуває на військовому обліку".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли договір з колишньою дружиною не потрібен для оформлення відстрочки багатодітним.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку багатодітному, якщо діти народжені у різних шлюбах.