Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка багатодітним — коли оформити найпростіше

Відстрочка багатодітним — коли оформити найпростіше

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 12:20
Відстрочка для багатодітних - як оформити відстрочку
Багатодітна сім’я. Фото: "Тернопільська правда"

Багатодітний батько може оформити відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+". Це можливо тоді, коли усі його неповнолітні діти народжені в одному шлюбі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація і відстрочка для багатодітних

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Багатодітні батьки — які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей — мають право на відстрочку від мобілізації.

Юристи пояснили, в якій ситуації оформлення відстрочки за такою причиною є найпростішим.

Найпростіший варіант оформлення відстрочки

Юрист Владислав Дерій зазначив, що найпростішим є процес оформлення відстрочки багатодітним батьком тоді, коли він народив усіх трьох дітей в одному шлюбі.

"Якщо всі діти від одного шлюбу, то чоловік може оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", — наголосив юрист.

Щодо інших варіантів, додав Дерій, то тут ситуація уже складніша.

У будь-якому випадку, підкреслив юрист, "оформити відстрочку можна лише в тому ТЦК, де чоловік перебуває на військовому обліку".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли договір з колишньою дружиною не потрібен для оформлення відстрочки багатодітним.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку багатодітному, якщо діти народжені у різних шлюбах.

діти мобілізація відстрочка батьки резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації