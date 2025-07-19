Відстрочка для багатодітних - як оформити відстрочку

Відстрочка багатодітним — коли оформити найпростіше
Багатодітний батько може оформити відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок "Резерв+". Це можливо тоді, коли усі його неповнолітні діти народжені в одному шлюбі.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Мобілізація і відстрочка для багатодітних
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який розпочався після запровадження воєнного стану на усій території країни.
Багатодітні батьки — які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей — мають право на відстрочку від мобілізації.
Юристи пояснили, в якій ситуації оформлення відстрочки за такою причиною є найпростішим.
Найпростіший варіант оформлення відстрочки
Юрист Владислав Дерій зазначив, що найпростішим є процес оформлення відстрочки багатодітним батьком тоді, коли він народив усіх трьох дітей в одному шлюбі.
"Якщо всі діти від одного шлюбу, то чоловік може оформити відстрочку онлайн через "Резерв+", — наголосив юрист.
Щодо інших варіантів, додав Дерій, то тут ситуація уже складніша.
У будь-якому випадку, підкреслив юрист, "оформити відстрочку можна лише в тому ТЦК, де чоловік перебуває на військовому обліку".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли договір з колишньою дружиною не потрібен для оформлення відстрочки багатодітним.
Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку багатодітному, якщо діти народжені у різних шлюбах.
Читайте Новини.LIVE!