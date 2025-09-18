Відео
Головна Мобілізація Відстрочка для догляду — чи є дідусь близьким родичем

Відстрочка для догляду — чи є дідусь близьким родичем

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 12:20
Оформлення відстрочки - чи надає догляд за дідусем право на відстрочку
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо він здійснює догляд за близьким родичем. Рідний дідусь також підпадає під цю категорію, але необхідно надати документ про потребу родича у постійному догляді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ксенія Левченко.

Читайте також:

Відстрочка для догляду за рідним дідусем

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони доглядають за близькими родичами, що потребують постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку за цією підставою, якщо здійснює догляд за рідним дідусем.

"Так, Ви маєте таке право", — наголосила у відповіді юристка Ксенія Левченко.

Який документ потрібен для відстрочки

Юристка пояснила, який документ потрібно надати в ТЦК для того, аби отримати відстрочку.

"Важливо отримати довідку, що підтверджує потребу особи в постійному догляді, далі процедура стандартна", — зазначила Левченко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за племінником.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
