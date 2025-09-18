Оформлення відстрочки - чи надає догляд за дідусем право на відстрочку

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо він здійснює догляд за близьким родичем. Рідний дідусь також підпадає під цю категорію, але необхідно надати документ про потребу родича у постійному догляді.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ксенія Левченко.

Відстрочка для догляду за рідним дідусем

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони доглядають за близькими родичами, що потребують постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право на відстрочку за цією підставою, якщо здійснює догляд за рідним дідусем.

"Так, Ви маєте таке право", — наголосила у відповіді юристка Ксенія Левченко.

Який документ потрібен для відстрочки

Юристка пояснила, який документ потрібно надати в ТЦК для того, аби отримати відстрочку.

"Важливо отримати довідку, що підтверджує потребу особи в постійному догляді, далі процедура стандартна", — зазначила Левченко.

