Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями — главные условия

Граждане с документами в ТЦК. Фото: "Суспільне Львів"

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если имеют близких родственников, которым нужен постоянный уход. Но для оформления такой отсрочки существуют два важных условия, несоблюдение которых отменит возможность получения отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и отсрочка для ухода

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации при условии ухода за близкими родственниками.

Это касается, в частности, родственников — родителей и т.д. — с инвалидностью. Но законодательство требует соблюдения двух условий для получения отсрочки по такой причине.

Два условия для оформления отсрочки

Адвокат Юрий Айвазян рассказал об этих двух условиях. Во-первых, инвалидность у одного или обоих родителей военнообязанного должна быть 1-й или 2-й группы.

Инвалидность 3-й группы не является основанием для ухода, поэтому и отсрочку оформить в этой ситуации невозможно.

Второе условие — это отсутствие других близких родственников, которые, согласно законодательству, должны содержать этих лиц.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли проживать вместе с родственниками, за которым планируешь ухаживать и оформлять из-за этого ухода отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку для ухода за человеком, который не является родственником.