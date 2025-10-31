Видео
Україна
Видео

Отсрочка для ухода за родителями — что изменится с ноября

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 20:00
обновлено: 20:54
Отсрочка для ухода - изменения в отсрочке с ноября
Мужчина с отцом-пенсионером, который нуждается в уходе. Фото: legalposition24.com

С 1 ноября 2025 года в Украине изменится процесс оформления отсрочки от мобилизации для осуществления ухода за близкими родственниками. Гражданам, претендующим на такую отсрочку, не нужно будет посещать ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отсрочка для ухода за близкими родственниками

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку по тем или иным причинам.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какие изменения произошли в процессе оформления отсрочки по причине ухода за близкими родственниками.

Конкретно этого гражданина заинтересовало, где именно можно подавать документы на отсрочку по такой причине.

"До 1 ноября 2025 года Вы могли подавать документы только в ТЦК", — пояснил гражданину в ответе юрист Владислав Дерий.

Что изменится в ноябре

С 1 ноября, подчеркнул Дерий, ситуация изменилась.

"В дальнейшем заявление об отсрочке уже можно подавать в ЦНАП или через "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Следовательно, с 1 ноября для оформления отсрочки по основанию ухода за близкими родственниками, в частности, родителями, военнообязанному гражданину необязательно являться в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, когда продление отсрочки по уходу невозможно.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на отсрочку по уходу пенсионный возраст родителей.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
