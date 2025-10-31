Відео
Україна
Відстрочка для догляду за батьками — що зміниться з листопада

Відстрочка для догляду за батьками — що зміниться з листопада

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 20:00
Оновлено: 19:58
Відстрочка для догляду - зміни у відстрочці з листопаду
Чоловік з батьком-пенсіонером, який потребує догляду. Фото: legalposition24.com

З 1 листопада 2025 року в Україні зміниться процес оформлення відстрочки від мобілізації для здійснення догляду за близькими родичами. Громадянам, які претендують на таку відстрочку, не потрібно буде відвідувати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Відстрочка для догляду за близькими родичами

В Україні продовжується загальна мобілізація, в рамках якої частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку з тих чи інших причин.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, які зміни відбулися у процесі оформлення відстрочки з причини догляду за близькими родичами.

Конкретно цього громадянина зацікавило, де саме можна подавати документи на відстрочку з такої причини.

"До 1 листопада 2025 року Ви могли подавати документи тільки в ТЦК", — пояснив громадянину у відповіді юрист Владислав Дерій.

Що зміниться в листопаді

З 1 листопада, підкреслив Дерій, ситуація змінилася.

"Надалі заяву про відстрочку вже можна подавати до ЦНАП або через "Резерв+", — підкреслив юрист.

Отже, з 1 листопада для оформлення відстрочки за підставою догляду за близькими родичами, зокрема, батьками, військовозобов’язаному громадянину необов’язково з’являтися до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли продовження відстрочки для догляду неможливе.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на відстрочку для догляду пенсійний вік батьків.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП батьки догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
